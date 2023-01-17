Süper Lig'i uzun süre lider götüren ancak Dünya Kupası nedeniyle verilen ara dönüşünde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe , birinciliği ezeli rakibi Galatasaray 'a kaptırmıştı. 12 Ocak'ta açılan transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler ilk olarak Samet Akaydın'ı transfer etmişti. Bir yandan takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da netleşmeye başladı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği açıklandı. İşte detaylar...

KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

İLK HEDEF WRIGHT

Bir yandan saha içine odaklanan Kanarya diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan ve Haji Wright'ı öncelikli hedefi belirleyen Kanarya, Antalyaspor'a yaptığı öneriyi artırma kararı aldı.

VALENCIA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

Attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Enner Valencia’ya Güney Amerika’dan talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantin devi River Plate’in ardından Brezilya ekibi Internacional de devreye girdi. Tecrübeli forvetin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz yenilenmedi. Ancak Internacional’in Valencia’yı hemen kadrosuna katmak istediği ve bunun için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

JESUS İSTEDİ JESUS GÖNDERİYOR

Transferde hareketli günler geçiren Kanarya'da hem yabancı kontenjanını açmak hem de mali açıdan rahatlamak adına gönderilecek isimler de oldukça önem arz ediyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendi isteğiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'den vazgeçebileceği kaydedildi. Son oynanan Gaziantep FK maçında kadroya giremeyen Brezilyalı stoperle yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

ZAJC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'ın transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Miha Zajc, hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

28 yaşındaki Sloven oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği öğrenildi. Geçen yılı Genoa ondan önceki sezonu da Empoli de kiralık olarak geçiren Zajc'ın Çizme'den gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Yönetimin sözleşme yenileme teklifi yapmaya hazırlandığı orta saha oyuncusunun kalma ihtimalinin çok az olduğu belirtildi. (Sabah)



