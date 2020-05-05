Fenerbahçe'nin sezon başında Esteghlal takımından kadrosuna kattığı genç golcü Allahyar Sayyadmanesh, tecrübe kazanması ve maç eksiği yaşamaması amacıyla TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmıştı.

İranlı futbolcu, Sarı Siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi. Takvim'in haberine göre; İran'dan büyük umutlarla transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor.

Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz.

Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

29 haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol şehrinde dünyaya gelen Allahyar, 1,82 boyunda ve forvet bölgesinde forma giyiyor.

Kariyerine Padideh Sari FC U19'da başlayan Allahyar, sırasıyla; Saipa FC U19, Esteghlal FC, Fenerabahçe ve İstanbulspor'da forma giydi.

Allahyar, bu sezon toplamda çıktığı 12 müsabakada 1 gol kaydederken, 568 dakika sahada kaldı.











