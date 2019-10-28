Başkanlığa geldikten sonra altyapının her defasında önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Birçok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan sarı lacivertliler, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe, Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi'yi deneme antrenmanlarına almıştı. Ancak sarı lacivertliler genç futbolcuyla anlaşma sağlayamadı ve yollar ayrıldı.

Kanarya, genç oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Ersun Yanal da genç oyuncuları yakından takip ediyor.

Kaynak: Akşam