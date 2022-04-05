Fenerbahçe ’de İsmail Kartal yönetiminde son 7 maçta gelen başarılı seri yüzleri güldürüyor. Ligde ikincilik için uğraş veren sarı-lacivertlilerde bir yandan da yeni sezonda gelecek teknik direktör konuşuluyor.

Herkesin gözü şu anda Joachim Löw’e çevrilmiş durumda. Başkan Ali Koç da geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak bu görüşmeleri doğruladı. Ancak şu anda da takımın performansını artıran, istikrarlı bir kadro yakalayan ve eldeki oyuncuları ayağa kaldıran bir süreç yaşanıyor.

İsmail Kartal, ikinci döneminde sarı-lacivertli takımda başarılı bir grafik yakalarken olumlu anlamda da herkesi şaşırttı. Kartal’ın disiplini, oyuncularıyla kurduğu iyi iletişim, forma adaleti ve son dönemde gelen başarılı saha sonuçları sonrası bir yandan da kafalar karıştı.

Konyaspor ’la ikincilik yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen İsmail Kartal’lı Fenerbahçe’de kadro oturmuş durumda.









Bu nedenle yeni sezon öncesi yaşanabilecek bir silbaştan yüzünden geçmişteki kötü örneklerin tekrar yaşanmasından korkuluyor. Daha önce Aykut Kocaman’la ligi ve kupayı finalde kaybeden takım dağılmış, hayal kırıklığı olmuştu.

En son olarak da Ali Koç döneminin en iyi derecesini alan Emre Belözoğlu’nun kurduğu sistem, Vitor Pereira ile tamamen dağılmış ve yine zirveden uzaklaşılmıştı.

İsmail Kartal yönetiminde uyum yakalayan ve eski başarılı günlere dönüş sinyali veren Fenerbahçe’de sezon sonunda Löw ya da başka bir yabancı teknik adamla her şey yeniden silbaştan olacak.

Rekor kırılabilir

Sarı-lacivertli takımda ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal, kişisel rekorunu kırma şansına sahip. 2014-15 sezonunda 34 hafta sonunda 74 puan toplayan Kartal, bu sezon kalan 7 maçını kazanırsa 77 puana gelecek. Şu anda 56 puanda olan sarı-lacivertlilerin ligde 7 maçı kaldı.

Milliyet







