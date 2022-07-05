Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertliler, bu akşam oynanacak Mol Fehervar maçının ardından Avusturya kampını sona erdirme ve İstanbul'a dönme kararı aldı. Planlanan dönüş tarihi 7 Temmuz'du.

Dün yapılan açıklamada da yarın yapılması planlanan hazırlık maçının bugüne çekildiği belirtilmişti. Fenerbahçe yurda döndükten sonra hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Sakarya'da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Yusuf Dursun







