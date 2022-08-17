Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Program, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor ve sakatlıkları bulunan Bruma ve Pedro Austria Wien maçı kadrosunda yer almayacak.

Bu antrenmanla Austria Wien maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya gidecek.

İSTANBUL (İHA)