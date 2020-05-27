Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken, teknik ekibe bir takviye yapılmıştı. 2003-08 yılları arasında Çubuklu formayı giyen ve 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Aurelio, Sarı-Lacivertliler’e antrenör olarak geri döndü. Aurelio ilk antrenmanına dün çıktı. TFF’nin Riva’daki tesislerinde 6 günlük kampa giren Fenerbahçe, dün aynı zamanda buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan antrenmanda futbolcular dayanıklılık parkurunda çalıştı.