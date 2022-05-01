Fenerbahçe ’de son haftalarda yaşanan cezalı ve sakat oyuncuların eksikliği, yine de takımın formundan bir şey kaybetmesine sebep olmadı. Beşiktaş derbisi öncesi de Serdar Aziz kart cezalısı, sezonu kapatan Dimitrios Pelkas ve Miguel Crespo da Vodafone Park’ta forma giyemeyecek. Serdar’ın yokluğunda Kim Min-Jae’nin cezası, Gaziantep FK maçında sona erdi. Shakhtar Donetsk’le oynanan hazırlık karşılaşmasında kolu çıkan Attila Szalai için ise sağlık ekibinin seferberlik ilan ettiği ve Macar stoperin Beşiktaş maçına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.