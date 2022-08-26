Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği sürüyor. Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'de flaş gelişme. İlk 11'de sahaya çıkan ve takımın iyilerinden Szalai, dün ilk 11'de değil kulübede kaldı. Bu durum kafaları karıştırdı. Sarı-Lacivertliler'in başarılı defansı Attila Szalai’ye talipler çoğaldı. Macar futbolcuyla birçok kulüp ilgileniyordu. Fenerbahçe 15 milyon Euro bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.

Son olarak Rus Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'in 17+2 milyon Euro verdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai’ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri de vardı. Ayrıca Szalai, 80. dakikada Luan Peres'in yerine oyuna dahil oldu.







