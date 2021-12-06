Fenerbahçe 'de, Galatasaray derbisinde takımın 4'lü savunmaya dönmesi sonrası yedek soyunan Attila Szalai, ardından oynanan Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında da son anlarda oyuna girmişti. Başka bir takıma satıldığı konuşulan 23 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 3 maç sonra 11'deki yerine döndü.

Henüz 5. dakikada Rize atağında kafasıyla gole giden topu kornere yollayan Macar oyuncu, rakibin 45'teki atağında da top Pohjanpalo'ya gelmeden ceza sahası içerisinde müdahale etti. Bununla da kalmayan deneyimli stoper, 70'teve 90'da soldan Serdar Dursun'a attığı paslarla hem ikinci ve dördüncü golün hem de kendisi adına bu sezonun ilk asistlerini yaptı.





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