Attila Szalai, takımın vazgeçilmeziyken son Galatasaray ve Olympiakos maçlarında kulübeye çekildi. Bunun nedeni olarak sistem değişikliği gösterilse de yıldız futbolcunun başka bir takıma satıldığı yönünde spekülasyonlar da ortaya atıldı. İddianın çıkış noktası ise Macar kaynaklar. Buna göre adı Chelsea ve Atletico Madrid ile anılan Szalai’ye yakın çevresi, bu konuyla ilgili sorular yöneltti. 23 yaşındaki stoper, buna karşılık sessiz kalmayı tercih etti. Macarlar, Sarı-Lacivertliler’in yıldız futbolcuyu başka bir takıma satılması konusunda anlaşmanın sağlandığını düşünüyor. Çıkan iddialarda Szalai’nin anlaştığı ekibin kim olduğu belirtilmezken, bonservis bedelinin ise en az 16 milyon Euro (Yaklaşık 218 milyon TL) olduğu öne sürülüyor.

Rüdiger’in yerine Chelsea’ye

Attila Szalai’nin adı son dönemde Chelsea ile anılıyor. Geçen hafta hem İngiliz hem de İspanyol medyası, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger’in Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı. Maviler’in de sağ ayaklı olmasına rağmen 3’lü savunmanın sol stoperi olarak oynayan Alman oyuncunun yerini Szalai ile doldurmak için Fenerbahçe ’yle anlaşmaya yakın olduğu vurgulanmıştı. Chelsea, sezon sonunu beklemeden Macar futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilir.