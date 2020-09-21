Transfer şampiyonu Fenerbahçe kadrosuna kattığı 13 isimle ön plana çıktı ve forvet dışında tüm bölgelerdeki eksiklerini kapattı. Takımı güçlendiren ve 42 haftalık uzun maraton için geniş bir kadro kuran Sarı-Lacivertliler'de artık golcü için düğmeye basıldı. Bu konuda yanlış karar almamak adına aceleci davranmayan Kanarya, en doğru isimlere formayı giydirmeyi hedefliyor.

Deeney de hazır kıta

Bu doğrultuda geniş bir forvet listesi hazırlayan Fenerbahçe, Portolu Ze Luis, Aston Villalı Samatta, Valencia'dan Kevin Gameiro, Frankfurt'tan Bas Dost, Udinese'den Stefano Okaka ve Watford'lu Troy Deeney ile ilgileniyor. Adaylar arasından Sarı-Lacivertli formayı giymeye en yakın iki ismin ise Ze Luis ile Mbwana Samatta olduğu öğrenildi. İki isimle olası bir anlaşmazlık durumunda, Deeney için kurulan temaslarda İngiliz oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğu gelen haberler arasında.

Son çare Papiss Cisse

Gameiro, Bas Dost ve Okaka üçlüsü için yapılan görüşmelerde ise henüz orta yol bulunamadığı belirtildi. Takıma en az iki forvet kazandırmak isteyen yönetim her ihtimali düşünerek bonservisi elinde olan Papiss Cisse'yle de dirsek temasını sürdürüyor.

Yusuf Dursun