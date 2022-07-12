Sarı-Lacivertliler'de geride kalan sezonun en büyük kazanımı Arda Güler oldu. Arda, ligde gol atan engenç Fenerbahçeli oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. Sezonun son bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran 17 yaşındaki yıldız, yeni sezona da müthiş bir giriş yaptı. Jorge Jesus, Hull City karşısında öğrencisini 60. dakikada oyuna sürdü. Arda Güler, oyunda kaldığı yarım saatlik bölümde 19 kez topla buluştu, 9 pasının 5'i, şut pası oldu, 3 ortasında isabet sağladı. Genç oyuncu tek şutunu ise 87. dakikada frikikten çekti ve ağları sarstı. Serdar Dursun'un attığı golde de Arda Güler'in imzası vardı. İşte dakika dakika 17'lik yıldızın yarattığı tehlikeler...

Serdar Aziz atamadı

65. dakika: Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı kornerde Serdar Aziz kafayı vurdu ama çerçeveyi tutturamadı. 71. dakika: Ceza sahasının solunda topu aldı, çalımını attı ve pasını yolladı. Zajc'ın vuruşu savunmadan sekip kornere gitti. 72. dakika: Soldan kullandığı kornerde yine Serdar Aziz yükseldi, yine kafayla dışarı gönderdi.

Kaleci hareketsiz kaldı

74. dakika: Bu kez sağ tarafta köşe gönderinin başına geçen Arda'nın ortasında Berisha kafayla dışarı vurdu. 87. dakika: Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler müthiş vurdu, kaleci Baxter hareket bile edemeden topu ağlarında gördü. 89. dakika: Arda, ceza sahasında solda topla buluştu, bekletmeden pasını yolladı. Berisha'nın vuruşunda savunmadan seken topu Serdar Dursun kafayla filelere yolladı.

Arda Erol