Genç yıldız, derbiden önce kalça kasık bölgesindeki ağrıları artınca detaylı bir kontrolden geçirilmişti. Arda Güler’in iliak kemiğinde yaygın stres ve ödem tespit edilmişti. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ’nin ligde kalan iki maçında görev yapamayacak. Ancak Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası’nı kaçırması oldu. 17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.