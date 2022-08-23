Süper Lig 'in 3. haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynanan maçta Arda Güler ailevi nedenden dolayı maç kadrosunda yer almamıştı. Sarı Lacivertliler, genç yıldızın annesi Serap Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Genç futbolcumuz Arda Güler’in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Serap Güler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.