Fenerbahçe , Süper Lig'deki son maçında Galatasaray 'a karşı üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayarak sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Üretkenlik anlamında yaşanan sıkıntı, süre bulmakta zorlanan takımın yetenekli isimlerinden Arda Güler'in de durumunu bir kez daha gündeme getirdi.





Sarı-Lacivertliler hâlâ favori

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 3-0 kaybederek ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü. Buna rağmen, İddaa Risk Yönetimi’nin güncellediği şampiyonluk oranlarında Sarı-Lacivertliler yine zirvede yer aldı.

Ancak Kanarya’nın oranı 1.65’ten 1.85’e yükseldi. Galatasaray’ınki 2.65’ten 2.10’a indi. Kasımpaşa’yı yenen Beşiktaş ’ın oranı 8.00’den 7.50’ye düşürülürken, Alanya karşısında 5-0’lık hezimet yaşayan Trabzonspor’un 10.00 olan oranı 15.00 olarak revize edildi.





‘Fenerbahçe’de aşağılandım’

Steven Caulker, Fenerbahçe tarihinin en ilginç transferlerinden biri olmuştu. Yönetim, teknik adam yokken Caulker’a imza attırmış, Vitor Pereira geldikten sonra bu oyuncuyu istemeyince hiç oynamadan Gaziantep’e kiralanmıştı. Son olarak Karagümrük’te oynayan ve İngiliz ekibi Wigan’a imza atan Caulker, İngiliz basınına konuştu.

Tecrübeli stoper, “Alanya’daki hayatım müthişti. Ardından Fenerbahçe’ye giderek hayalimi gerçekleştirdim. Pereira gelince beni istemedi ve göndermek için 2 ay boyunca aşağıladı” dedi.

Enner Valencia 11’e dönüyor

Ekvadorlu yıldız, en son Dünya Kupası öncesi oynanan Giresunspor maçında 11’de görev yapmıştı. Dev turnuvadan sakat dönen Valencia, Trabzonspor ve Galatasaray mücadelelerinde sonradan oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu; Gaziantep deplasmanında, yaklaşık 2 ay sonra yeniden 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Valencia; ligde 13, Avrupa’da ise 2 kez ağları sarstı. Yıldız futbolcu, kaydettiği 15 golle Sarı-Lacivertliler’in en skorer ismi konumunda.





Arda Güler 1530 dakikanın 34’ünde oynadı!

Sarı-Lacivertliler’in prensi Arda Güler, şans bulduğu her maçta yeteneklerini konuşturdu, takıma önemli katkı sağladı. Buna rağmen Jorge Jesus, genç yeteneği adeta kulübede unuttu!

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 17 maç-1530 dakikanın sadece 5 maç-34 dakikasında sahada yer aldı!

Arda bu kadar kısa sürede oynamasına rağmen 2 kez gol sevinci yaşadı.

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