Süper Lig 'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oldu. Son haftalarda rakiplerine karşı oldukça zorlanan Sarı Lacivertliler'de hedef 3 puandı. Ümraniyespor ise ligin alt sıralarından kurtulmak için zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak moral kazanmak istiyordu.

ENNER VALENCIA ETKİSİZ KALDI

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve özellikle Enner Valencia ile kaçan pozisyonlar skor üstünlüğünü Sarı Lacivertliler'in lehine olmasına engel oldu. İlk yarıda Ümraniyespor'a karşı üstün bir oyun kuran Jorge Jesus'un öğrencileri gol yollarında tıkanınca ilk yarıda soyunma odasına golsüz eşitlikle gitmek zorunda kaldılar.

*Jorge Jesus maç sırasında sık sık oyuncularını uyardı.

SZALAI'DEN ENFES PAS

Maçın 2. yarısında ise ilk yarının tam aksine Ümraniyespor oyun anlamında Fenerbahçe'ye karşı üstün olan taraftı. Ancak Sarı Lacivertliler'in Macar savunmacısı Attila Szalai bunalan savunmasını hem rahatlatan bir harekete imza attı, hem de Batshuayi'ye muazzam asisti ile takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golün hazırlayıcısı oldu.









FENERBAHÇE'NİN SORUNU

Bu golden çok kısa bir süre sonra Ümraniyespor, golcüsü Umut Nayir ile golü bulan taraf oldu. Fenerbahçe savunmasının sezon başından bu yana sorunu olan savunma arkasına atan topların yine sancısı gol olarak Fenerbahçe kalesine yansımıştı.

SON DAKİKADA GOL GELENEĞİ

1-1'lik eşitlik sonrası Fenerbahçe yine son dakikalara yaklaşırken son haftalarda olduğu gibi maçın sonunda skor üstünlüğü sağlamak için baskısını kurdu ve dakikalar 89'u gösterdiğinde savunma arkasına atılan pasta topla birlikte sol çapraza inen Valencia’nın içerdeki takım arkadaşı Batshuayi’ye çıkarmak istediği pasta Glumac’ın ters müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın son anlarında ise Ümraniyespor'un bulduğu gol VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Uzatmanın 8. dakikasında Fenerbahçe’nin kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta savunma arkasına sarkan Umut Nayir’ın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Abdulkadir Bitigen, Glumac'ın Batshuayi'ye faul yaptını tespit etti, golü geçersiz saydı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun itirazları sonrasında Ümraniyespor’da Onur Atasayar sarı kart görerek, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

ARDA GÜLER TEPKİSİ

Mücadeleye damga vuran isim ise Arda Güler oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayan genç yıldızın Ümraniyespor karşısında hiç süre alamaması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 2. yarıda pozisyon yaratmakta güçlük çeken Fenerbahçe'nin Portekizli tenik adamı Jorge Jesus'un 17 yaşındaki yetenekli ismi kullanmaması sosyal medyada da taraftarların tepkisini çekti.

*Anne Serap Güler ile baba Ümit Güler tribünde yerlerini aldı ancak Arda Güler yedek soyundu.

Maçta Arda Güler'in anne ve babası da maçtaydı ve o görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak genç futbolcunun ailesi, Arda Güler'i sahada göremedi.

'BENİMLE DAHA FAZLA SÜRE ALDI'

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında "Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile ilgili ayrıca, "Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı." diye konuştu.

NİHAT KAHVECİ'DEN ELEŞTİRİ

Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında dikkat çekici sözler kullandı. Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında dikkat çekici sözler kullandı.









Kahveci, genç futbolcuyla ilgili olarak sözleri şu şekilde:

"Arda ve Jesus ikisi de seviliyor değil mi? Ama bu gidişat çok iyi değil. 800-900 maç takım çalıştırmış Jesus'un hocalığına bir şey diyemem. Arda'nın oynadığı sürelerdeki katkısına da kimse bir şey diyemez. Bazen çok konuşuyoruz diyorum, taraftar tribünde diyor, gazeteci gazetesine yazıyor ama inatla oynamıyor. "Arda ve Jesus ikisi de seviliyor değil mi? Ama bu gidişat çok iyi değil. 800-900 maç takım çalıştırmış Jesus'un hocalığına bir şey diyemem. Arda'nın oynadığı sürelerdeki katkısına da kimse bir şey diyemez. Bazen çok konuşuyoruz diyorum, taraftar tribünde diyor, gazeteci gazetesine yazıyor ama inatla oynamıyor"

"Bence Fenerbahçe'den Arda'nın neden oynamadığına ilişkin bir açıklama gelmesi lazım. Bahsettiğimiz oyuncu öyle normal, sağdan alıp sola veren falan bir oyuncu değil ki! Bu başka bir seviyede bir oyuncu. İrfan sahanın içinde bu kadar duruyorsa, Emre süre almaya başladıysa, Crespo son dönemde bu kadar kötüyse, Rossi gerekeni yapmıyorsa, Lincoln'ün kredisi devam ediyorsa Arda'yı da 30 dakika izlemek isterim yani"

*Arda Güler Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlamıştı.

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Maçın ardından sosyal medyada da taraftarlar sosyal medyadan Arda Güler tepkilerini paylaştılar.

İşte o tepkilerden bazıları;

"Bence gitsin kurtarsın kendini bunak Jesus onu oynatmıyor."









"Arda Güler’in oynadığı anlardaki katkısı, şu anda oynayan 4-5 futbolcudan daha fazla olduğunu düşünüyorum. İyi de bu genç yetenek ne zaman oynamaya başlayacak?????"





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