Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Sarı Lacivertli ekip Enner Valencia'nın 2 golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran taraf oldu. Mücadeleye damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler oldu.

YİNE FARK YARATTI

Maçın 83. dakikasında Miguel Crespo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla yine alkışları toplayan isim olmayı başardı. Oyuna girdikten sonra daha akıcı bir şekilde pas trafiğini sağlayan Arda Güler aynı zamanda arkadaşlarını yönlendirerek de genç yaşına rağmen olgun bir oyun ortaya koyarak yine fark yarattı.

KISA SÜREDE BÜYÜK PERFORMANS

Bu performansının ardından Fenerbahçe'de genç futbolcunun oyunda kalma süresi büyük tartışma yarattı. Bu sezon toplamda 14 maçta boy gösteren Arda Güler toplam 312 dakika sadece sahada kaldı. Sınırlı sürede genç yıldız adayı 3 gol 1 asistlik performansa imza attı. İstatistiğinin yanı sıra sahada gösterdiği performans her zaman alkış almayı başardı.

OYUNA SONRADAN GİRDİ..

Arda Güler, Gaziantep FK maçında 10 dakikalık uzatmayla beraber 17 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu, 33 kez topla buluştu, 27 başarılı pas yaptı, yüzde 93 pas isabeti yakaladı. Genç futbolcu ayrıca 1 isabetli şut, 1 şut pası, 1 isabetli orta ve 2 ikili mücadele kazanma rakamlarını da elde etti.

GAVİ VAZGEÇİLMEZ OLDU

Genç yeteneğin Avrupa’daki yaşıtları Gavi ve Garnacho harikalar yaratırken, kendisinin süre alamaması tartışma yarattı. Barcelona'da Teknik Direktör Xavi yönetiminde bin 506 dakika süre alan Ağustos 2004 doğumlu Gavi, 1 gol attı, 5 asist yaptı.









JORGE JESUS TERCİH ETMEDİ

Galatasaray derbisinde hiç oynamayan, Gaziantep maçında da rakip 70. dakikada 10 kişi kalmışken, Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından en son tercih edilen isim olan Arda’nın durumu, futbol kamuoyunun gündemine girdi. Ancak esas dikkat çeken konu, Arda ile aynı jenerasyonda olan ve UEFA tarafından da en yetenekli yıldızlar listesinde sarı-lacivertli futbolcuyla beraber gösterilen Gavi ve Garnacho gibi isimlerin hak ettikleri süreleri almaları oldu.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jorge Jesus oyuna sonradan giren Arda Güler´in iyi bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Arda iyi oyun sergiledi. Onu pas kalitesini bildiğimiz için sahaya sürmek istedik. Topu daha fazla tutmak istedik. Bugün Arda´yı oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına yardımcı oldu. Sonradan girenler içerisinde en iyisi Rossi´ydi. Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuştu.

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