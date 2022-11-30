Fenerbahçe , milli futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." denildi.









Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya Ligi LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivetlilerin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. Bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.

Antalya'da kamp

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin kalan bölümü için hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe, 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak.



