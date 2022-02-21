Arda Güler... Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismi. 16 yaşındaki yıldız adayı, Slavia Prag karşısında 3-2 kaybedilen maçta 75. dakikada oyuna girip kısa süre sahada kalsa da neden altyapını prensi olduğunu gösterdi. Arda, adeta resital sergiledi, Ferdi’nin golünde pası atan isim oldu. İsmail Kartal, öğrencisinin bu performansını karşılıksız bırakmadı. Arda Güler, dün akşam Hatayspor karşısında kariyerinde ilk kez sahaya 11’de çıktı. 16 yaşındaki oyuncu, yine çok iyi bir performans sergiledi. Tribünler, büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Arda’yı, top her ayağına geldiğinde alkışlarla, tezahüratlarla destekledi.

Mükemmel performans

Genç yıldız adayı da başarılı performansıyla alkışlara karşılık verdi. Özellikle ilk yarıda Arda Güler 7 ikili mücadele kazanıp, yüzde 95 pas başarısı ile oynadı. 3 dripling denemesinin de 2’sinde başarı sağlayan genç oyuncu daha fazla şans bulacağının sinyallerini verdi. Takımının kazandığı penaltıda da kazandığı top ve yaptığı ortayla atağı dirilten isim olan Arda geceye damgasını vurdu.

"Çocukluktan Fenerliyim"

Geceye damgasını vuran Arda Güler’den maç sonu samimi açıklamalar... “Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim” diyen genç yıldız adayı, “Çok mutluyum. Taraftarlarımız da ‘Arda Arda’ dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum” sözlerini sarf etti. Arda sözlerini örnek aldığı isimleri de belirtip bitirdi: “Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil’i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum.”

"İlk 15 dakika 'Neredeyim' dedim"

Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen Çağtay Kurukalıp, Sarı-Lacivertli formayı ilk kez dün terletti. İlk 11’d e sahaya çıkan 19 yaşındaki sol bek 90 dakika görev yaptı. Çağtay, maçtan sonraki açıklamasında, “Hayallerim gerçek oldu. İlk 15 dakika ‘Neredeyim ben’ dedim. Abilerim hep destek oldu. İlk maçımdı, her şeyimi verdim sahada. İki bombam vardı. Onlar olmasaydı iyi performans sergilemiş olurdum. 90 dakika bana 10 dakika gibi geldi” dedi.