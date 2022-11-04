Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Grup maçlarını namağlup lider tamamlayarak, adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösteren Fenerbahçe'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu, "Çok mutluyum. Çok iyi bir galibiyet aldık. Grubu da lider bitirdik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi çalışmıştık. Karşılığını aldık." dedi.

Golü annesine armağan etti

1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan yıldız solak, annesine armağan ettiği gol sevinciyle ilgili, "Annem 2 ay önce kalbinden ameliyat olmuştu. Sonrasında futbola odaklanmak çok zordu. Kendime söz verdim, ‘İlk golümü ona armağan edeceğim’ diye. Motivasyonumu öyle sağlıyordum. Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettim.” ifadelerini kullandı.

'Topun önüme düşeceğini hissettim'

Tüm takım arkadaşlarını tebrik eden ve gol anını anlatan Arda, "Grubu lider tamamladık. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz her oynadığımız maçı kazanmak. (Gol anı) Biri uzun pas attı, hatırlamıyorum. Valencia çıktı, ben de topun önüme düşeceğini hissettim. (Asistle ilgili) Maçtan önce Arao yanıma geldi. ‘Golün var’ dedi. Ben de ‘İnşallah sen neden atmıyorsun’, dedim. ‘Benim gole ihtiyacım yok’ dedi. O da attı. Onun için de çok mutluyum. Tüm takımı tebrik ederim.” diye konuştu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Hocama çok teşekkür ediyorum'

"Her zaman çok çalışmaya devam edeceğim. Bazen oynuyorum, bazen oynamıyorum. Buradan hocama da çok teşekkür ediyorum. Her zaman benimle özel ilgileniyor. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini… Bireysel gelişimime de odaklanıyorum. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."







