Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç yıldız adayı Arda Güler'in bonservisi için eski takımı Gençlerbirliği'ni Ankara'da ziyaret ederek görüşme gerçekleştirecek. Detaylar...

Geçen sezon oynamaya başladı

Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Arda Güler, Fenerbahçe formasını ilk kez geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması olan Helsinki maçında sırtına geçirmişti.





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İsmail Kartal ile çıkışa geçti

Vitor Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın gelmesiyle forma şansı bulamaya başlayan genç yıldız, 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asist yapmıştı.

Jesus'la 10 maç

Bu sezon başında takımın başına geçen Jesus'un da dikkatini çeken Arda, özellikle Avrupa maçlarında forma giydi. Taraftarın sahada görmek istediği futbolcuların başında gelen Arda'ya destekleri her maç sürdü.

Akşam gazetesinin haberine göre Ali Koç, ABD dönüşü Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bir araya gelecek ve Arda Güler'in bonservisi için görüşecek.

Fenerbahçe, 2019 yılında Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden 200 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Anlaşmaya göre genç futbolcunun bonservisinin %20'si ise başkent ekibinde kaldı.

Bazı şahıslar ve şirketler Arda Güler'in %20'lik hakları için Gençlerbirliği'nin kapısını çalarken başkent ekibi görüşme önceliğini Fenerbahçe'ye verdi.

Gençlerbirliği'nin istediği ücret belli oldu

Arda Güler'in bonservisinin %20'si için Gençlerbirliği'nin 2 milyon euro'luk değer belirlediği öne sürülürken ayrıca kırmızı-siyahlılar görüşmede Ali Koç'a altyapıdan bazı genç oyuncular da önerecek.

Oynama garantisi

Arda Güler'in bu sezon en az 1500 dakika görev yaparsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon euro olacak. Ancak Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. Güler bu sezon, Fenerbahçe formasıyla 220 dakika süre alan Arda Güler takımı adına 2 gol kaydetti.







