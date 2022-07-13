Fenerbahçe ’de Arda Güler fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonki çıkışından sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan belli bir süre ayrı kalan genç futbolcu, daha güçlü döndü. Edindiği tecrübeyi, yeteneği ile birleştiren futbolcu, Teknik Direktör Jorge Jesus’un en çok güvendiği isimlerin başında...

17 yaşındaki genç oyuncu, son oynanan Hull City maçında kilidi açan golü, asisti ve oyunuyla bir kez daha gösterdi. İşe savunma ile başlayan Jesus, devraldığı defans hattının daha hızlı, ofansif ve agresif hale getirdi.

Büyük önem taşıyor

Sağlam oynayan savunma hattı sayesinde takım, zorluk derecesi daha yüksek olan son üç maçta gol yemedi. Portekizli hoca, savunmayı oturtmadan oyunu inşa edilemeyeceğini düşünüyor. Sarı-lacivertliler bu ilk adımı attıktan sonra ofansa odaklandı. Bunun için de transfer bekleniyor. Mevcut kadro ile son maçta 5-4-1 düzeninde oynayan Fenerbahçe, rakibine karşı fırsatlar bulsa da gol buralardan gelmedi. Set ve organize hücumla gol gelmediğinde kilidi bireysel yetenekle açtı. Arda bu açıdan devreye girerek büyük önem taşıdı.

Milliyet







