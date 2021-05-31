Bu sezon Emre Belözoğlu'nun kararıyla A takımla idmanlara çıkan ve U19 liginde forma giyen 16 yaşındaki orta saha Arda Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dün oynanan U19 maçında takımın en iyileri arasınd ayer alan genç futbolcu klas bir gole imza atarken, 2. golün de hazırlayıcısı oldu.





Maç içinde de sık sık takım arkadaşlarını yönlendiren Arda Güler'in maç sonu kendi sosyal medya paylaşımında, "Bugün gösterdiğimiz mücadelenin galibiyet ile sonuçlanmasını çok istedik. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayalim olan Çubuklu forma ile Galatasaray’a gol atmak gurur vericiydi." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Maçın ardından Sarı Lacivertli taraftarlar da Arda Güler'in performansına hayran kaldılar ve bunu dile getirdiler.









Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan genç futbolcu 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı ve antrenörleri tarafından dikkatle izlenmeye başlandı. Bu sezon U19 takımıyla 12 maça çıkan Arda Güler, 4 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 2023 yılında sona eriyor.







