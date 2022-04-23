Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, Rizespor karşılaşmasında da oyuna girdikten sonra farkını ortaya koydu. 17 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında Mert Hakan Yandaş'ın yerine girdi.

Genç orta saha oyuncusu, 65. dakikada Enner Valencia'nın attığı golün asistini yapan isim oldu. Arda, zaman zaman pozisyonlara girse de golle buluşamadı.

Rizesporlu taraftarlar, Arda'nın performansı sonrasında, 'Arda Güler', tezahüratlarında bulundu. Arda, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.







