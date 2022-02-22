Fenerbahçe formasıyla Hatay'a karşı ilk 11'de görev alan ve 73 dakika sahada kalan Arda Güler, istatistikleriyle de göz doldurdu.

Comparisonator'un verilerine göre; 41 başarılı pas ile Miha Zajc'ın ardından merkez orta sahalarda ikinci sırada yer alan 16 yaşındaki oyuncu, 4 başarılı uzun pas ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu.

Arda Güler, Üçüncü bölgede yapılan başarılı pas kategorisinde de yaptığı 10 pas ile 3'üncü sırada yer aldı. Genç yetenek, 17 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.

ARDA GÜLER 400 BİN TL'YE TRANSFER EDİLDİ

Gençlerbirliği, Arda'yı 9 yaşında yaz futbol okulunda keşfetti. 14 yaşında Gelişim Ligi'nde gösterdiği performansla Fenerbahçe scout ekiplerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, amatör transfer döneminin son gününde Arda'yı almak için Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile bir araya geldi.

Koç, peşin 200 bin TL Arda'nın Fenerbahçe A takım formasıyla ilk resmi maça çıktığında 200 bin TL daha ödemek şartıyla 400 bin TL'ye genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırdı

İNGİLİZCE DERSLERİ ALIYOR

Genç Arda 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil oldu. 2021'in Ocak ayında Arda'ya 2.5 yıllık profesyonel imza attırıldı. Emre Belözoğlu Teknik Direktör olduğu dönemde Arda'yı A Takımla birlikte idmanlara çıkardı.

Fenerbahçe Yönetimi, Arda'nın transferiyle birlikte Ankara'daki ailesini de İstanbul'a getirdi. Arda, eğitimini Fenerbahçe Koleji'nde sürdürüyor. Bunun dışında özel olarak İngilizce ve görgü kuralları eğitimleri de alıyor. Arda; Alex, Mesut ve İrfan Can Kahveci hayranı. (Akşam)