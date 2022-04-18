Spor Toto Süper Lig 'de son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe ; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor. Sarı-lacivertliler Devler Ligi klasında bir kadro kurmayı planlarken, yeni sezon kamp dönemi öncesi transferleri tamamlamak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kanarya, dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etme peşinde. Fakat İsmail Kartal'ın gösterdiği performans ve oyuncularla kurduğu ikili ilişkiler sonrası yönetimin ne karar vereceği de merak konusu.

1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 9 aylık bilançosunu açıklayan Fenerbahçe, 133 milyon TL zarar beyanında bulundu. Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, yönetim hem transferlere kaynak oluşturmak hem de yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek Jose Sosa ile devam edilmemesi beklenirken; 1 yıl mukavelesi kalacak Lemos, Samatta, Max Meyer ve Filip Novak'ın da takımdan ayrılabileceği kaydedildi.





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Sol beke takviye

Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, özellikle sol bek bölgesindeki eksiklik giderilmek isteniyor. Novak'tan istediği katkıyı alamayan Kanarya, burada Szalai ve Ferdi'ya şans vermişti. Sarı-lacivertliler buraya orijinal bir bek takviyesi yapmak isterken aradığı ismi ise İspanya'da buldu.

Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki sol bek, bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken; 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak..

Genç oyuncu sol bek bölgesinin yanı sıra, sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

A Spor







