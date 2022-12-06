Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe 'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Antalya kamp kadrosu

Ertuğurul Çetin, İrfan Can Erğibayat, Muhmammed Doğukan, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Lemos, Yiğit Efe, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Isak Vural İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Miha Zajc, Henrique, Bruma, Rossi, King, Matshuayi, Serdar Dursun





8 isim yok

Fenerbahçe'de Emre Mor, Altay Bayındır, Enner Valencia, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Joao Pedro, Sangare ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almadı.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus lisans çıkartılmayan Lemos ve Bruma'yı da kadroya dahil etti. Jesus'un hazırlık maçlarında iki oyuncuya şans vermesi bekleniyor.

Kamp sürecinde Futbol A Takımı, Süper Lig ekiplerinden C. Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.