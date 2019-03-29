Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan pazar günü Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de, milli takımlarından dönen oyuncular da bugünkü idmana katıldı ve bu maçın hazırlıkları tam kadro olarak başladı.

29 Mart 2019, Cuma 12:59
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Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Milli takımlarından dönen Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 27.haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00’da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman saat 10.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı.

Milli oyuncular, hazırlıklarını 30 Mart Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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