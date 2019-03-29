Milli takımlarından dönen Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 27.haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00’da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman saat 10.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı.
Milli oyuncular, hazırlıklarını 30 Mart Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.