Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçının 28.dakikada ceza sahası dışında topu elle kesince hakemde kırmızı kart gördü. Deneyimli kaleci Harun'un da sakat olduğu Fenerbahçe'de maça Oytun devam etti. Gaziantep FK maçında da kaleyi yine Oytun Özdoğan koruyacak