Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı memnun etti
Fenerbahçe'de sakatlık dönüşü ligde oynadığı 3 maçta, kaleye gelen 18 şutun 16’sında gole izin vermeyen Altay Bayındır, alınan dokuz puanda büyük pay sahibi oldu. Yüzde 74’lük kurtarma değeriyle, üçüncü sezonunda kendini aştı.
Fenerbahçe 'de 3. sezonunu yaşayan Altay Bayındır, kalesinde takım arkadaşlarına güven, rakiplere korku salıyor. Sarılacivertlilerin 1 numarası, geçirdiği omuz ameliyatına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Süper Lig 'de kalesini devraldığı 3 lig maçında kurtarışlarıyla arkadaşlarını oyunda tutan 23 yaşındaki eldiven, üst üste gelen 3 galibiyette de başrolü oynadı. Giresunspor (5/4), Hatayspor (5/5) ve Kasımpaşa (8/7) karşılaşmalarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole izin vermeyen Altay sadece iki gol yedi.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, sezonluk değerlerde de kendisini aştı. 2021-22'de 13 maçta kaleye geçen Altay Bayındır, 2.8'lik kurtarış ortalaması tutturup yüzde 74'lük bir başarı sağladı. 4 kez de kalesini rakiplere kapattı. Altay kalesinde 13 gol görürken, maç başı 1 ortalama yakaladı. Sarı- lacivertli forma ile 3. sezonunu geçiren genç isim, her yıl kendini de geliştirdi. İlk senesinde yüzde 65'lik kurtarış oranı geçen yıl yüzde 73 olmuştu. Bu sezon yüzde 74'e ulaştı.
Sabah