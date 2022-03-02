Fenerbahçe 'de 3. sezonunu yaşayan Altay Bayındır, kalesinde takım arkadaşlarına güven, rakiplere korku salıyor. Sarılacivertlilerin 1 numarası, geçirdiği omuz ameliyatına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Süper Lig 'de kalesini devraldığı 3 lig maçında kurtarışlarıyla arkadaşlarını oyunda tutan 23 yaşındaki eldiven, üst üste gelen 3 galibiyette de başrolü oynadı. Giresunspor (5/4), Hatayspor (5/5) ve Kasımpaşa (8/7) karşılaşmalarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole izin vermeyen Altay sadece iki gol yedi.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, sezonluk değerlerde de kendisini aştı. 2021-22'de 13 maçta kaleye geçen Altay Bayındır, 2.8'lik kurtarış ortalaması tutturup yüzde 74'lük bir başarı sağladı. 4 kez de kalesini rakiplere kapattı. Altay kalesinde 13 gol görürken, maç başı 1 ortalama yakaladı. Sarı- lacivertli forma ile 3. sezonunu geçiren genç isim, her yıl kendini de geliştirdi. İlk senesinde yüzde 65'lik kurtarış oranı geçen yıl yüzde 73 olmuştu. Bu sezon yüzde 74'e ulaştı.

Sabah







