Bu sezon zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe 'de transfer dönemi bir kalecinin transfer edilebileceği haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle genç yaşında Fenerbahçe'nin kaptanlık pazubandını giyen Altay Bayındır'ın performansı eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor.

KEYLOR NAVAS TERCİHİ

Altay Bayındır'ın istikrarsız performansı sonrası bu bölge için şartların zorlanması kararı alındı. PSG’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas, yine ilk tercih konumunda. Ara transfer dönemi başladığında Jorge Jesus’un talebi, stoper, sol bek ve kaleye takviye yapılmasıydı. Portekizli hocanın önceliği ve en çok istediği isim olan Samek Akaydın, ilk günden imzayı attı. Ardından sol bek ve kaleci için arayışlar başladı. Ancak sonradan kaleye düşünülen takviye rafa kaldırıldı, yönetim tamamen sol beke odaklandı. Altay Bayındır’ın istikrarsız performansını sürdürmesi ve bir türlü form tutmaması, işleri değiştirdi. Sarı-Lacivertliler, Keylor Navas ismini bir kez daha gündemine aldı. Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Kosta Rikalı eldiven, yedek beklediği PSG’den ayrılmak istiyor. Navas’a, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr talip olsa da bu kulübü geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisi Avrupa’da kalmayı tercih ediyor.









ALTAY BAYINDIR'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de son dönemdeki form düşüklüğü sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Altay Bayındır sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Genç file bekçisi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hayat bazen her istediğimizi, her zaman bize vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak, bazen düşündüğümüzden de zor olabilir.

Bunun sonucunda zor zamanlar gelir; zor zamanlar ise sabır, kararlılık ve inandığın şey için daha çok çalışmayı gerektirir. Kendimden emin olduğum üç şey var; hırsım, kararlılığım ve çalışma azmim.

Çalışmaya, gelişmeye ve daha iyi olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Camiamın, taraftarlarımızın bana inancına güvenim tam.

Sezonun bu döneminde kazanarak devam etmek çok önemli. Hocamızın liderliği, hepimizin çabası ve özverisi ile sonuna kadar gideceğimize gönülden inanıyorum.

Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!





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