Sarı-Lacivertliler'de 2019 yılından beri oynayan ve kalenin değişmez ismi olan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe formasıyla 100. resmi maçına çıktı. Altay, bu süreçte kalesinde toplamda 115 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig 'de de 88. kez eldivenleri giydi. Özellikle sakatlığını atlattıktan sonra Kanarya'nın sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışta başrolü oynayan isimlerin başında gelen Altay, Karagümrük'e karşı kritik kurtarışlara imzasını attı.

4'te 4 kurtarışla oynadı

İlk devrede Caner Erkin'in kullandığı kornerde Borini kafayı vurdu, genç kaleci topu uzaklaştırmayı başardı. Daha sonra ev sahibinde Pesic'in uzaktan şutunda da Fenerbahçe'nin kaptanı, gole izin vermedi. İkinci yarıda kalesinde Pesic'in kafası dışında net tehlikeli bir pozisyon yaşamayan Altay, 90 dakikayı gol yemeden 4'te 4 kurtarışla tamamladı.

Aslıhan Çil