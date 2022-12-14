Dünya Kupası için verilen arayı hazırlık maçları ve Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe 'de transfer görüşmeleri başladı. Altay Bayındır ve Miha Zajc ile kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Altay Bayındır sözleşmesinde ise özel bir madde yer alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında süren Arda Güler pazarlıklarında son aşamaya gelindi. Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Mehmet Soylu, "Bu rakamlar da ciddi maliyetler Arda Güler'in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi" ifadelerini kullandı.





NAPOLI İÇİN OSAYI SAMUEL İDDİASI

İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'den transfer yaptığı oyuncular ile dikkat çekti. Son dönemde Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez ismi Osayi Samuel'i takip ettiği kaydedildi.

İtalyan basınına göre, Napoli'nin tecrübeli oyuncusu Giovanni Di Lorenzo'ya alternetif olarak Osayi Samuel'i takip ettiği kaydedildi. Di Lorenzo, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 21 müsabakaya çıktı ve söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

EMRE MOR GERİ DÖNDÜ

Sarı lacivertlilerde sakatlığı devam eden oyuncuların tedavisi devam ederken iyileşen isimler de takıma dahil olmaya başladı. Tedavisi sona eren Emre Mor da takım arkadaşlarına katıldı.

Arda Güler’in diz travmasının devam ettiği ve durumunun gelecek hafta netlik kazanacağı vurgulandı. Bel ağrısı sebebiyle takımdan ayrı olan Altay da hafta sonu takıma dahil olacak. Kasığından sakatlanan Alioski’nin iki haftaya daha ihtiyacı bulunduğu vurgulandı. Tedavisi devam eden Valencia’nın ise kısa süre içinde takıma katılması beklenirken, Peres de benzer şekilde bu hafta takıma katılabilecek. Joao Pedro’nun ise üç aylık bir süreye ihtiyacı var.

Bu arada sarı-lacivertliler, dünkü antrenmanda önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı, sahana da taktiksel ve bireysel çalışma yaptı.

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FENERBAHÇE'DE İÇ TRANSFERDE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe’de iç transfer görüşmeleri başladı. Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile pazarlık masasına oturdu. İki futbolcusunu da takımda tutmak isteyen yönetim elinden gelen tüm imkanları kullanacak.

Beşiktaş ’ın ilgilendiği belirtilen Zajc’a ayrıca Serie A takımları da talip... Sloven oyuncu, önemli seçenekleri olmasına rağmen sarı-lacivertlilerde mutlu ve kalmak istiyor. Bu çerçevede iki tarafın sözleşme süresi ve ücrette anlaşması durumunda Zajc takımda kalacak.

ALTAY'IN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Takım kaptanı Altay Bayındır da yabancı kulüplerin radarında... Uzun süredir takip edilen kalecinin sözleşmesinin bitiyor olması, ona olan ilgiyi daha da arttırdı. Altay ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Avrupa’ya çıkış maddesi ile yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Skorer)

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