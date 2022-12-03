



Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin başarılı eldiveni için İtalyan devi harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay'ın sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ'NDEN GELMİŞTİ

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra Arabayatağı Spor'a geçen daha sonra da Bursa Yolspor'a transfer olan Altay, 26 Ağustos 2013'te Ankaragücü altyapısına gitti. Burada milli takım teknik ekibinin dikkatini çeken Altay, 2014 Ağustos'ta U17 takımına davet edildi.





13 Şubat 2015'te Ankaragücü A Takımı'na yükselen genç kaleci gösterdiği performansla Fenerbahçe 'nin radarına girdi ve 2019-2020 sezonu başında sarı lacivertliler 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

U17, U19, U20 ve U21 yaşaltı milli takımlarında forma giyen Altay Bayındır, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'na Mayıs 2021'de davet edildi. İlk maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında çıkan Altay, milli takımda 5 karşılaşmada görev aldı.





FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Sarı lacivertli takıma geldiği günden itibaren eldiveni alan ve o andan itibaren sakatlıkları dışında kaleyi bırakmayan Altay, gösterdiği başarılı performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan Altay, bu sezon taraftarların tepkisini topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes karşılaşmasının ilk yarısında 3 gol yiyen milli file bekçisi, top ayağına her geldiği anda ıslıklarla protesto edilmişti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde sarı lacivertliler skoru 3-3'e getirerek sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

JESUS SAHİP ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın teknik patronu Jorge Jesus, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında Altay'a gösterilen tepkilere sert çıktı ve "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadeleriyle taraftara gözdağı vermişti.





ALTAY'I TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Daha sonra Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı ve 5-2 kazandığı maçın sonunda Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki kaleciyi alarak tribüne götürdü. Burada taraftarlara Altay'ı alkışlatan Jesus, "Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ALTAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" denildi.

TEPKİ İTİRAFI: ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLDU

Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, kendisine gelen tepkilerle ilgili olarak "Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın hata olabilir. Bunlar çok doğal. Bazen ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Bizim tek bir işimiz var; Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek. Benim tepkilere yer yer üzüldüğüm oldu. Ancak tepkiler hep olur. Taraftarımız çok büyük heyecan ve istekle maçlara geliyorlar. Başarıyı hem özlediler ve hem de çok istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri anlayabiliyorsunuz. Kaleci 10 tane isabetli pas atar, 1 tanesi dışarı çıkınca hemen tepkiler olur. Taraftarlarımız da kupalar kazanmak istiyor. Bunları bildiğiniz için yazılanları çok fazla takmıyorsunuz. Eleştirileri, yazılan çizilenleri takmıyorum. Taktığın zaman kendine inancın güvenin yoktur. Kendi yolundan şaşmazsan bir şeyler yoluna girecektir." sözlerini sarf etmişti.





SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim, Avrupa'nın gündeminde yer alan 24 yaşındaki eldivenle yeni bir mukavele yaparak olası bir transfer durumunda bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Altay ile görüşmelerini sürdürüyor.





İTALYAN DEVİ DEVREDE

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için İtalya Serie A devi Inter devreye girdi. Nerazzurri, sözleşmesi bitecek olan Handanovic'in yerine her ne kadar Onana olsa da bir kaleci transferi daha yapmak istiyor. İtalyan ekibi bu doğrultuda 2 isim için harekete geçti.





FENERBAHÇE İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Bu isimlerden ilki Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır. İkincisi ise Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın kalecisi Yann Sommer. Bu iki isim için ön plana çıkan detay ise ikisinin de sözleşmesinin bitiyor olması ve ikisiyle de Ocak ayında bedelsiz olarak sözleşme yapılabilecek olması...

Sarı lacivertliler için bu durum büyük bir tehlike arz ediyor. Eğer Fenerbahçe Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatamazsa, 24 yaşındaki eldiven sezon sonunda bedelsiz olarak Inter veya başka bir kulübe transfer olabilir.





Fenerbahçeli kaleci bu sezon 24 maçta görev aldı. 24 maçın 11'inde kalesini gole kapatan milli eldiven toplamda 25 golü kalesinde gördü.



