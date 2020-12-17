Fenerbahçe, Karacabey Belediye karşısında turu geçti ancak çok büyük bir kayıp yaşadı. Altay Bayındır, 28. dakikada gelişen rakip atakta ceza sahasını terk ederek topa müdahale etmeye çalıştı. Hakem Emre Kargın, genç file bekçisinin topa elle müdahale ettiğine karar vererek kırmızı kartına başvurdu. Sarı-Lacivertliler böylece 10 kişi kaldı. Altay, bu kırmızı kart nedeniyle ligde Gaziantep deplasmanında oynanacak maçta da takımını yalnız bırakacak.

Harun belirsiz

Harun Tekin, elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olmuştu. Tecrübeli kaleci özel maskeyle çalışmalara başladı. Ancak Harun’un Gaziantep karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Diğer seçenek ise dünkü maçta Altay’ın ardından eldivenleri devralan Oytun’un hafta sonunda da kaleye geçmesi. 22 yaşındaki file bekçisi daha önce hiç ligde görev almadı.

Mini yorum

Kırmızı yanlıştı

Herkes Altay kalesinde olmadığı için çıkan kırmızı kartı doğru kabul etti. Ama bariz gol şansı kriterlerinde, 'Kalenin dolu ya da boş' olmasıyla ilgili bir kriter maalesef yok! Bariz gol şansının kriterlerinden biri, 'Top kontrolü ya da top kontrol olasılığı'dır. Ayrıca 'Topun yönü, hücum oyuncusunun pozisyonu ve savunma oyuncularının konumu' diğer kriterlerdir. Ömer, kontrolünde olan topu, kaleci Altay’ın soluna doğru kafasıyla vurarak; kendi koşu yoluna değil Sadık’ın koşu yoluna daha yakın olacak şekilde göndermiştir. Altay’ın topu elle kesmediğini düşündüğümüzde, top Sadık ve Ömer için ortak bir top olacaktır. Ömer kadar artık Sadık’ın da topa yetişme şansı olacaktır. Top Sadık’a yaklaşarak giderken, Ömer’den uzaklaşacaktır. Bu topa Ömer yüzde 100 sahip olacak demek mümkün görünmüyor. Ömer topu Altay’ın sağına doğru atarak, kendi koşu yoluna doğru gönderseydi, o zaman top kontrol olasılığı çok yüksek olacağından, bariz gol şansından söz edebilirdik.



