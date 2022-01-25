Fenerbahçe 'de, Altay Bayındır takıma dönmeye hazır. Bir aydan uzun bir süredir bireysel olarak saha çalışmalarını sürdüren genç kaleci, tamamen hazır duruma geldi.

Trtspor'un haberine göre; Bu süreçte 17 maç kaçıran Altay'ın, Antalya kampıyla birlikte takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

23 yaşındaki kaleci, 30 Ekim’deki İttifak Holding Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

Altay Bayındır, geçen sezon da bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı.

Sakatlığı bulunan diğer oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Hasta oldukları için Sivas'a götürülmeyen Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, gecikmeli olsa da kampa katılacak.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak’ın tedavi süreci ise devam edecek.