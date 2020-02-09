1-1 sona eren zorlu karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Fenerbahçe kalecisi Altay’dı. Cisse’nin ilk penaltısını kurtaran, ancak çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlanan penaltıda topu kalesinde gören genç file bekçisi, hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Altay bu kartla birlikte ligde ceza sınırına gelmiş oldu. Sarı- Lacivertli kaleci, önümüzdeki hafta Ankaragücü maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Muriç ve Gustavo da sınırda

Üstelik sadece Altay değil, dünkü maçı kart görmeden tamamlayan Vedat ile Luis Gustavo da ceza sınırında yer alıyor. Teknik patron Ersun Yanal, bu oyuncuların Ankaragücü karşısında rotasyona girmesi konusunda ekibiyle birlikte bir görüşme yapacak. Sarı- Lacivertliler, haftaya forma giymeleri halinde, bu isimlere kart konusuna dikkat etmeleri için uyarılarda bulunacak.