Sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe 'nin yükselişinde büyük pay sahibi olan kaleci Altay Bayındır, özellikle derbide ikinci yarıdaki performansıyla takımının sahadan puanla ayrılmasında başrolü oynadı. Altay, ikinci devrenin henüz ilk saniyelerinde Larin'in kale önündeki vuruşunda topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Tecrübeli file bekçisi, dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Siyah-Beyazlılar'da Can'ın kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başardı. Ayrıca ilk devrede Batshuayi'nin penaltısında, ikinci yarıda da Larin'in kafasında deneyimli eldivene direkler yardım etti.

Tecrübeli file bekçisi, ikinci yarıda Larin ve Can'ın vuruşlarında kritik kurtarışlara imzasını attı.