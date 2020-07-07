Süper Lig'de Avrupa hedefi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftayı mağlubiyetle kapadığı haftayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada adeta döküldü. Savunma hatalarının ön plana çıktığı ilk yarıda Gençlerbirliği Sarı lacivertli kaleye tam 11 şut gönderdi. Bu sayı Ankara ekibinin bu sezon ilk yarılar itibariyle ulaştığı en büyük rakam.

Altay "Geçiş yok" dedi!

Genç kaleci Altay ise son Göztepe mücadelesinde olduğu gibi yine kalesinde devleşti. Stancu, Soner ve Sefa Yılmaz2ın girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşen genç kaleci, savunma hatasından dolayı kaleye giden bir topu da çizgiden çıkardı.







