Kadrosunda sadece iki file bekçisi bulunan sarı lacivertli takımda, Altay’ın herhangi bir sebeple oynayamaması durumunda kale, henüz 19 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin’e emanet edilecek.

Osman Ertuğrul, bugüne dek Fenerbahçe formasıyla sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan söz konusu karşılaşmalarda sarı lacivertliler, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Altay’ı 2-1 yenmişti.

3 İSİMLE GÖRÜŞTÜLER

Fenerbahçe, Berke Özer’in ayrılmasından sonra Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran ile Rizespor ’dan Tarık Çetin ve Gökhan Akkan’la görüştü ancak üçüyle de henüz anlaşmaya varamadı.

(Hürriyet)