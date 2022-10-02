Derbide Fenerbahçe 'nin en önemli isimlerinin başında, şüphesiz kaleci Altay Bayındır gelecek. Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, bu sezon şu ana kadar oynanan birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kritik puanları kazanmasında başrolü oynamıştı. Altay, SiyahBeyazlılar'a karşı 6. derbisine çıkacak. Tecrübelifile bekçisi, bundan önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Altay, Vodafone Park'ta bu kez Beşiktaş 'ın oyuncularına geçit vermemeyi ve kendisi adına bir ilki başarmayı amaçlıyor.

3 isim kadroda yok

Zorlu randevu öncesi son çalışmasını yapan Kanarya'da Nazım Sangare'nin yanı sıra diğer sakat oyuncular Luan Peres ve Joshua King, kadroda yer alamayacaklar. Sakatlıktan çıkmasına rağmen ağrıları süren Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Takımla idmanlarda yer alan Emre Mor'un ise derbide yedekler arasında yer alacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun