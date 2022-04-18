Sarı-Lacivertliler’in ligdeki müthiş çıkışında en büyük pay sahiplerinin başında Altay geliyor. Fenerbahçe ’nin 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı seri, Altay’ın sakatlıktan döndüğü Giresunspor mücadelesiyle başlamıştı.

24 yaşındaki file bekçisi, son olarak Göztepe maçında da kritik kurtarışlar yaptı ve taraftarların oylarıyla maçın adamı seçildi. Yıldız kaleci ayrıca peş peşe 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı da başardı.