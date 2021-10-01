Altay Bayındır dünkü maçta tartışmasız takımın en iyisiydi. İlk yarıda bir kaç pozisyonda önemli kurtarışlara imza atan genç file bekçisi, ikinci yarıda çok zor pozisyonlarda yine golü önledi ancak savunma dönen topları adeta seyretti. Hem 2.hem de 3. golde aynı senaryo yaşanırken, Altay’ın çıkardığı ilk topların ardından Masouras topu ağlara gönderdi. Her iki golün ardından adeta çıldıran ve takım arkadaşlarına isyan eden Altay, Fenerbahçe için kötü geçen 90 dakikayı 6 kurtarışla tamamladı. Maçın son bölümlerinde Kadıköy’de tribünler sadece Altay Bayındır lehine tezahüratlar yaptı. Karşılaşma bitiminde ise Ülker Stadı’nda tüm takım tribünlere çağrıldı, oyunculara lig öncesi moral verildi.