İyileştikten sonraki performansıyla Fenerbahçe 'nin çıkışında büyük rol oynayan kaleci Altay Bayındır, Konya'yı 2-1 yendikleri maçtan sonra Kayseri, Galatasaray , Göztepe ve Rize mücadelelerinde gol yememişti. Genç file bekçisi Sagal ve Maxim'in gollerine engel olamasa da 3 puanın sevinciyle geceyi tamamladı.

Luiz Gustavo iyi gözüktü

Fenerbahçe'de bir dönemin vazgeçilmezi olan ancak 18 maçtır ilk 11'den uzak kalan Luiz Gustavo dün akşam formasına kavuştu. İlk yarıdaki Gaziantep FK maçından sonra ilk kez 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, sakatlığı bulunan Crespo'nun yerine görev aldı. Luiz Gustavo orta sahadaki performansıyla geçer not aldı.

Tisserand'ın şanssızlığı

Geniş stoper havuzunda 4. alternatif durumuna düşen Tisserand, Kim ile Szalai'nin yokluğunda Serdar Aziz ile birlikte stoperde görev aldı. 8 maç aradan sonra ilk 11'e dönen Demokratik Kongolu stoper uzatmada elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya neden oldu. VAR uyarısıyla verilen penaltıyı Maxim gol yaptı.

17 yaşındaki Emir ile Yusuf ilk kez

Gaziantep FK karşısında Fenerbahçe'de stoperlerden Kim cezası, Szalai de sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Savunmanın göbeğinde alternatifisim kalmayınca teknik direktör İsmail Kartal 17 yaşındaki Emir Ortakaya'yı bu sezon ilk kez maç kadrosuna aldı. Ayrıca 17 yaşındaki bir diğer oyuncu olan ve forvet arkasında görev alan Yusuf Kocatürk de ilk kez maç kadrosunda yer buldu.







