Fenerbahçe’de Altay antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sırtındaki ağrı sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.

29 Ağustos 2019, Perşembe 12:44
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Fenerbahçe’de Altay antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Moses, Isla, Hasan Ali ve sırtında hissettiği ağrı nedeniyle Altay katılmadı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA

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