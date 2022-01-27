Fenerbahçe ’de bekleneni veremeyen Allahyar, kiralık olarak gittiği Zorya’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok takımın talip olduğu İranlı forvet için Sarı-Lacivertliler, Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City ile anlaşma sağlamıştı. Hull , dün transfer yasağını kaldırdı. Golcü oyuncu artık transferin tamamlanması için İngiltere’nin vereceğiçalışma iznini bekliyor. Bu izin çıktıktan sonra Allahyar, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Hull City’ye imza atacak.