18 yaşındaki futbolcu, kendisini beş yıllığına sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından tecrübe kazanması amacıyla İstanbulspor’a kiralanmıştı.

The Guardian tarafından ‘2001 doğumlu dünyanın en yetenekli 60 futbolcusu’ listesinde gösterilen oyuncu, Türkiye’de aradan geçen sürede beklenen patlamayı yapamadı. Fenerbahçe’nin sezon başındaki Gaziantep ve Başakşehir maçlarının kadrosunda yer almasına karşın oyuna sokulmayan oyuncu, sonrasında gittiği İstanbulspor’da da beklediğini bulamadı. Sarı-siyahlı formayla TFF 1. Lig’de 17 maçın sadece 7’sinde forma şansı bulabilen İranlı futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 4 kez sahaya çıktı, tek golünü Tepecikspor’a attı. (Skorer)