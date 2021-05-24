Comolli'nin Sportif Direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer olan İranlı forvet Allahyar, Sarı Lacivertli takımda bir türlü bekleneni verememişti. Transfer olduğu dönem büyük yankı uyandıran ve sürpriz bir şekilde nitelendirilen bu takviye her zaman eleştirilerin de hedefi oldu.

19 yaşındaki genç golcü, Fenerbahçe kadrosuna dahil olduktan sonra deneyim kazanması için İstanbulspor'a kiralandı. TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'da bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen Allahyar sezon sonunda tekrardan takıma geri döndü. İstanbulspor formasıyla genç futbolcu 7 lig, 4 de kupa maçına çıktı ve sadece 1 gol atabildi.









Bu sezon başında da takımla birlikte çalışmalara katılan ama teknik ekibin gözüne giremeyen İranlı futbolcu, Ukrayna ligi ekiplerinden Zorya'ya kiralandı. Burada resmen kendisini yeniden bulan futbolcu, 26 maça çıktı ve 6 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Zorya'da da sezonun en iyi futtbolcusu seçilen Allahyar, hırsı ve mücadelesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin planları içerisinde olup olmayacağı henüz netleşmeyen Allahyar için Zorya'nın satın alma opsiyonunu kullanabileceği de konuşulmaya başlandı. Ayrıca oyuncuyu gözleyenler ekiplerin olduğu ve Sarı Lacivertli ekibin vereceği karara göre hareket edecekleri öğrenildi.





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