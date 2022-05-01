Miguel Crespo’nun sakatlanıp sezonu kapatması sonrası Gaziantep FK karşılaşmasında orta alanda Miha Zajc’in yanında Luiz Gustavo forma giydi. Sarı- Lacivertliler’de uzun bir aranın ardından ilk 11’de oynayan Gustavo, başarılı performansıyla Crespo’nun yokluğunu aratmadı. Antrenmanlarda da çok sıkı bir çalışmanın içerisinde olduğu öğrenilen Gustavo, Beşiktaş karşısında da sahada olacak. Sözleşmesi 2023’te bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğinin ise sezon sonunda belli olması bekleniyor.